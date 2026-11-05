ACL 2: Persib Bandung Jadi Satu-satunya Klub dengan Catatan Ini

jpnn.com - Persib Bandung terus menunjukkan dominasinya di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Kemenangan dramatis atas Melbourne Victory membuat Maung Bandung tidak hanya mengamankan tiket ke babak 16 besar, tetapi juga mencatatkan pencapaian istimewa.

Dua gol Luka Menalo dan Balsa Sekulic memastikan Persib comeback 2-1 dari markas Melbourne Victory di AAMI Park, Rabu (4/11/2026).

Hasil tersebut menyempurnakan perjalanan Maung Bandung di fase grup. Persib menjadi satu-satunya tim dari Grup A hingga Grup H yang berhasil menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan.

Sejatinya masih ada tiga klub lain yang juga belum tersentuh kekalahan, yakni Al Shorta, Al Taawoun, dan Al Jazira.

Namun, ketiganya belum mampu menyamai perolehan poin Persib karena masing-masing mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Ketiga klub tersebut baru mengumpulkan 10 poin, sedangkan Persib sudah mengoleksi 12 angka.

Peluang menyamai pencapaian Maung Bandung masih dimiliki Machida Zelvia. Wakil Jepang itu mengantongi sembilan poin dari tiga pertandingan dan baru akan memainkan laga keempat pada Kamis (5/11/2026).