ACL 2: Persib Bandung Lolos dari Lubang Jarum, Pato Ingatkan Soal Ini

jpnn.com - Bek Persib Bandung Patricio Matricardi tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya seusai mengantar tim lolos ke 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Kemenangan tipis 1-0 atas Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025), menjadi penutup manis perjalanan Persib di fase grup.

Persib Amankan Status Juara Grup

Maung Bandung melenggang ke fase knock out dengan status juara Grup G. Persib mengumpulkan 13 poin, hasil dari empat kali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Pato -sapaan Matricardi- menyebut kemenangan tersebut sebagai buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

Dia menilai para pemain, staf pelatih, hingga seluruh pendukung telah memberikan kontribusi besar dalam mengantarkan Persib ke babak 16 besar.

"Laga kemarin benar-benar istimewa. Target awal kami sudah berhasil diraih, dan itu terjadi karena semua orang bekerja kera," ucap pemain asal Argentina itu.

Peringatan dari Pato

Meski demikian, bek bernomor punggung 48 itu menegaskan bahwa perjalanan Persib masih belum selesai.

Menurutnya, babak gugur akan menghadirkan tantangan fisik dan mental yang jauh lebih berat dibanding fase grup.