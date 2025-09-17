ACL 2: Persib Bandung Sambut Lion City Sailors dengan Jersei Sarat Makna
jpnn.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan jersei terbaru yang akan digunakan pada kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Jersei tersebut akan dipakai pada laga perdana ACL 2 saat Persib menjamu klub Singapura Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam.
Untuk musim ini, tema yang diusung ialah ‘Bandung City, Spirit of Champions: Goes to Asia’.
Jersei anyar Persib tidak sekadar menjadi seragam tanding, tetapi hadir sebagai representasi semangat Kota Bandung dalam sebuah visual yang menyatukan sejarah, budaya, dan kebanggaan menuju pentas Asia.
Detail Penuh Makna dan Filosofi
Di balik rancangan jersei tersebut, terdapat detail-detail dengan pesan filosofis yang lebih luas.
Persib ingin menegaskan kesiapan untuk mengekspresikan diri di kancah internasional dengan membawa semangat juara, sekaligus meneruskan jejak para pendahulu yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menegaskan makna filosofis dan strategis dari kehadiran jersei anyar ini.
"Jersei ini bukan hanya kain yang dikenakan pemain, tetapi simbol perjalanan panjang Bandung dan Persib. Setiap ikon yang tertuang di dalamnya adalah pengingat bahwa Persib adalah perjuangan sebuah kota dengan sejarah, budaya, dan harapan besar," kata Adhitia dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).
