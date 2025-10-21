ACL 2: Persib Bandung Siaga Penuh Hadapi Efek Pergantian Pelatih Selangor FC
jpnn.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar menyatakan kesiapannya menghadapi Selangor FC pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Pertandingan Persib vs Selangor akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (21/10/2025) malam.
Julio mengatakan Persib sudah mempelajari kekuatan Selangor FC.
Tim berjuluk The Red Giants dihuni pemain-pemain bagus yang diyakini bisa merepotkan lini pertahanan Maung Bandung.
Pemain asal Brasil tersebut mengungkapkan Selangor FC baru saja melakukan pergantian pelatih dari Katsuhito Kinoshita asal Jepang kepada pelatih interim Christophe Gamel.
Di bawah sentuhan pelatih baru, Selangor menunjukkan peningkatan performa signifikan.
“Kami melihat Selangor mengubah pelatihnya dan dalam beberapa pertandingan terakhir juga berhasil meraih kemenangan, mereka lebih berkembang sekarang,” kata Cesar di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Meski demikian, Cesar optimistis Persib juga berada dalam tren positif.
Bek Persib Julio Cesar mewaspadai perubahan pelatih Selangor FC menjelang laga AFC Champions League Two (ACL 2).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ACL 2: Luciano Guaycochea Pecah Telur, Incar Gol Lagi saat Persib Menjamu Selangor FC
- ACL 2: Bojan Hodak Bongkar Kekuatan Selangor FC, Persib Bandung Harus Siaga!
- Apa sih Hebatnya Thom Haye?
- ACL 2: Selangor FC Nol Poin, tetapi Persib Bandung Harus Hati-hati
- Bojan Hodak Santai di Tengah Rumor Timnas Indonesia, Simak Kalimatnya
- Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!