ACl 2: Persib Bandung Siap Hadapi Ancaman Manila Digger, Si Pendatang Baru

jpnn.com - Persib Bandung akan memulai perjalannya di kancah Asia dengan menghadapi Manila Digger pada laga Kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Pertandingan ini menjadi langkah awal bagi Maung Bandung untuk lulus ke fase grup ACL 2. Adapun bagi Manila Digger, laga ini menjadi debut mereka di ajang antarklub Asia.

Manila Digger, Pendatang Baru yang Siap Beri Kejutan

Manila Digger adalah runner-up Philippines Football League (PFL) musim lalu, di bawah Kaya FC-Iloilo.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya tidak akan meremehkan klub asuhan Kim Versales, yang minim pengalaman di level Asia.

Hodak menilai kondisi ini patut diwaspadai lantaran Persib belum banyak mengetahui kekuatan lawan.

"Mereka tim yang baru, tetapi justru berbahaya karena tidak banyak yang tahu tentang mereka," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (12/8).

Persib Bandung Siapkan Strategi Hadapi Manila Digger

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku telah mempelajari kekuatan dan kelemahan Manila Digger. Dia optimistis anak asuhnya bisa meraih hasil positif di hadapan puluhan ribu bobotoh.

"Kami sudah cukup mendapat informasi mengenai mereka dan optimistis bisa mendapatkan hasil positif," ucapnya.