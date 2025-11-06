menu
ACL 2: Persib Bandung Tanpa Beban Melawan Selangor FC, Bojan Hodak Punya Kuncinya

Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan melawan tim asal Malaysia Selangor FC pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion MBPJ Petaling Jaya, pada Kamis (6/11/2025) malam. 

Skuad Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada leg pertama, Persib menang 2-0 saat menjamu Selangor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Persib Optimistis Mencuri Poin

Mereka pun optimistis bisa kembali menaklukkan Selangor FC dan memastikan langkah ke babak selanjutnya.

Saat ini, Persib memimpin klasemen sementara Grup G dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan.

Sementara itu, The Red Giants -julukan Selangor FC- tengah terpuruk di papan bawah tanpa satu pun kemenangan.

Hodak Waspadai Kebangkitan Selangor FC

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku mewaspadai kebangkitan tuan rumah. Dia menilai Selangor akan berjuang mati-matian untuk meraih hasil positif di hadapan pendukungnya.

"Akan menjadi pertandingan sulit. Selangor bermain di kandang, mereka akan mengerahkan segalanya, dan mereka juga merekrut pemain baru untuk mengubah musim ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga. 

Pelatih Persib Bojan Hodak menyampaikan keoptimisannya jelang laga melawan tim asal Malaysia, Selangor FC.

