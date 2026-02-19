ACL 2: Persib Bandung Tersingkir, Tapi Rekor Fantastis Ini Masih Terjaga
jpnn.com - Meskipun terhenti di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), Persib Bandung tetap berhasil menjaga rekor fantastisnya.
Klub berjuluk Maung Bandung ini tetap membuktikan keperkasaannya di kandang sendiri.
Pada leg kedua 16 besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026), Persib menang 1-0 atas Ratchaburi FC.
Namun, hasil itu belum cukup bagi Persib untuk mengejar defisit dua gol, setelah pada leg pertama kalah 0-3.
Meski gagal melaju lebih jauh di kancah Asia, catatan kandang Persib musim ini tetap impresif.
Dari 14 pertandingan di semua kompetisi, Persib selalu nyaris menang.
Di pentas domestik, tim asuhan Bojan Hodak menunjukkan dominasi nyata.
Dari 10 pertandingan BRI Super League di GBLA, Persib selalu menang dengan total 16 gol dan hanya kebobolan satu kali.
