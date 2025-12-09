menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » ACL 2 Persib Bandung vs Bangkok United: Andrew Jung Punya Momen Manis

ACL 2 Persib Bandung vs Bangkok United: Andrew Jung Punya Momen Manis

ACL 2 Persib Bandung vs Bangkok United: Andrew Jung Punya Momen Manis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Penyerang asing Persib Bandung Andrew Jung menyatakan kesiapannya untuk tampil menghadapi Bangkok United FC pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Bojan Hodak apabila ingin memastikan langkah ke babak 16 besar.

Andrew Jung Siap Kembali

Pada laga sebelumnya, Jung terpaksa absen karena mengalami cedera. Kini, pemain asal Prancis itu memastikan kondisinya telah pulih dan siap kembali memperkuat Persib.

Baca Juga:

"Kondisi saya sekarang baik, tidak ada masalah. Saya sudah mulai kembali berlatih bersama tim dan merasa siap," kata Jung di Bandung, Selasa (9/12/2025).

Jung memiliki memori manis saat menghadapi Bangkok United. Dia mencetak satu gol pada leg pertama ACL 2 yang membantu Persib meraih kemenangan 2-0.

Kenangan Gol Jung Jadi Modal Lawan Bangkok United

Meski begitu, Jung mengaku tidak terobsesi untuk kembali mencetak gol pada pertandingan mendatang. 

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa target utamanya ialah membawa Persib meraih kemenangan dan lolos ke fase berikutnya.

"Target saya ialah menang. Saya tidak terlalu peduli soal gol. Jika saya tidak mencetak gol tetapi tim menang, itu sudah menjadi hal yang paling penting," ujarnya.

Andrew Jung pulih dari cedera dan siap memimpin Persib mengejar kemenangan atas Bangkok United demi lolos dari fase grup ACL 2.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI