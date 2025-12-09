ACL 2 Persib Bandung vs Bangkok United: Andrew Jung Punya Momen Manis

jpnn.com - Penyerang asing Persib Bandung Andrew Jung menyatakan kesiapannya untuk tampil menghadapi Bangkok United FC pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Bojan Hodak apabila ingin memastikan langkah ke babak 16 besar.

Andrew Jung Siap Kembali

Pada laga sebelumnya, Jung terpaksa absen karena mengalami cedera. Kini, pemain asal Prancis itu memastikan kondisinya telah pulih dan siap kembali memperkuat Persib.

"Kondisi saya sekarang baik, tidak ada masalah. Saya sudah mulai kembali berlatih bersama tim dan merasa siap," kata Jung di Bandung, Selasa (9/12/2025).

Jung memiliki memori manis saat menghadapi Bangkok United. Dia mencetak satu gol pada leg pertama ACL 2 yang membantu Persib meraih kemenangan 2-0.

Kenangan Gol Jung Jadi Modal Lawan Bangkok United

Meski begitu, Jung mengaku tidak terobsesi untuk kembali mencetak gol pada pertandingan mendatang.

Baca Juga: Andrew Jung Siap Menebus Duka Persib Bandung di Kandang Madura United

Dia menegaskan bahwa target utamanya ialah membawa Persib meraih kemenangan dan lolos ke fase berikutnya.

"Target saya ialah menang. Saya tidak terlalu peduli soal gol. Jika saya tidak mencetak gol tetapi tim menang, itu sudah menjadi hal yang paling penting," ujarnya.