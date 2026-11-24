jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung butuh satu poin untuk menjuarai Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Menjelang pertemuan dengan FC Seoul di leg kedua, Persib menargetkan kemenangan.

Kemenangan 1-0 di Seoul World Cup Stadium jadi modal buat Persib menjamu wakil Korea itu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam.

"Tentu besok adalah pertandingan besar sebagaimana pertandingan lainnya. Kami memiliki dua pertandingan untuk meraih satu poin, satu di sini dan satu di Vietnam. Kami besok bermain melawan tim yang sangat, sangat bagus," kata Tolic dalam konfeensi pers pralaga di GBLA, Selasa (24/11).

Tolic menuturkan bahwa FC Seoul adalah tim yang berbahaya apabila bermain dengan kekuatan penuh. Mereka dihuni sejumlah pemain berkualitas yang bisa mengancam Persib.

"Ketika tampil dengan kekuatan penuh, saya rasa mereka adalah tim terbaik di grup ini. Mereka masih berjuang untuk lulus dari fase grup," tuturnya.

Meski akan menghadapi tim yang kuat, Tolic optimistis bisa memenangi pertandingan dan keluar sebagai juara grup.

Tampil di kandang dengan dukungan dari puluhan ribu bobotoh di stadion, diyakini akan jadi tambahan motivasi pemain.