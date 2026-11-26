jpnn.com - Kebahagiaan menyelimuti ruang ganti Persib Bandung setelah sukses menaklukkan wakil Korea Selatan, FC Seoul, dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Kemenangan 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026), menjadi momen spesial bagi skuad Maung Bandung.

Bukan hanya berhasil mengalahkan tim kuat asal Korea Selatan, Persib juga memastikan gelar juara Grup E dengan catatan sempurna.

Baca Juga: Ini Kata Asia soal Kemenangan Persib yang Luar Biasa

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku bahagia melihat suasana ruang ganti setelah pertandingan. Baginya, kegembiraan tersebut menjadi bukti kuatnya semangat dan kebersamaan seluruh elemen tim.

Tolic menilai kemenangan atas FC Seoul bukan sekadar hasil kerja para pemain yang tampil di lapangan. Seluruh anggota skuad, termasuk pemain pengganti dan mereka yang tidak mendapat kesempatan bermain, turut menjadi bagian dari pencapaian tersebut.

"Saya rasa semua orang sangat senang bisa bermain hari ini (kemarin). Bukan cuma para pemain yang berada di atas lapangan, tetapi juga pemain pengganti yang baru masuk, hingga pemain yang tetap berada di bench dan tidak bermain. Saya sangat senang melihat kekompakan mereka," kata Igor Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyebut banyak hal yang membuat Persib layak merayakan kemenangan tersebut. Selain mampu mencetak tiga gol, lini pertahanan Maung Bandung tampil solid sepanjang pertandingan.

Menurutnya, organisasi permainan serta transisi dari bertahan ke menyerang berjalan sesuai rencana. Hal itu membantu Persib mengendalikan jalannya laga hingga memastikan kemenangan.