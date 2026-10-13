ACL 2: Persib vs Viettel FC, Igor Tolic Sebut Ini Pertandingan Menantang
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak punya banyak waktu untuk berleha-leha setelah menghadapi Dewa United.
Klub berjuluk Maung Bandung itu harus segera mengalihkan fokus ke Viettel FC, yang siap memberikan tantangan berbeda pada laga AFC Champions League Two (ACL) 2026/2027.
Di tengah waktu pemulihan yang terbatas, pelatih Persib Igor Tolic masih harus memastikan kondisi para pemain sebelum menentukan komposisi terbaik untuk menghadapi wakil Vietnam tersebut.
"Setelah pertandingan melawan Dewa, kami menjalani sesi pemulihan hari ini dan besok kami akan melakukan pertemuan untuk melihat siapa yang siap bermain," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (13/10).
Para pemain, kata Igor, sudah beristirahat lebih dari 24 jam untuk memulihkan kondisi fisik dan stamina.
Juru taktik asal Kroasia itu baru akan menyusun starting line-up beberapa jam menjelang pertandingan dimulai pada Rabu (14/10).
"Kami memberikan waktu istirahat 24 jam lagi kepada para pemain untuk pemulihan, lalu kami akan melihat susunan pemain besok dan siapa yang akan bermain melawan tim asal Vietnam (Viettel FC)," ujarnya.
Di sisi lain, Tolic pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan, yang dinilainya memiliki struktur permainan solid dan kombinasi pemain lokal serta asing berkualitas.
Pelatih Persib Igor Tolic menghadapi masalah waktu pemulihan yang singkat menjelang partai penting melawan Viettel FC di ACL Two 2026/2027.
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