ACL 2: Pesan Berani Pelatih Selangor FC untuk Persib Bandung, Silakan Disimak

Pelatih interim Selangor FC Christophe Gamel (kiri) dalam konferensi pers AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Selangor FC terbang ke markas Persib Bandung dengan mental baja. Meski berstatus juru kunci Grup G AFC Champions League Two 2025/26, klub asal Malaysia itu menolak datang sekadar menjadi pelengkap.

Pelatih Selangor FC Christophe Gamel menegaskan timnya siap tampil lepas saat menantang Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Pesan Berani Pelatih Selangor FC

Posisi di dasar klasemen tak membuat Gamel kehilangan semangat.

Pelatih asal Prancis itu justru menganggap situasi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan karakter sejati para pemainnya.

"Melihat posisi kami di tempat terakhir saat ini, yang bisa kami lakukan hanyalah memulai lagi dan terus melangkah," ucap pelatih yang berstatus interim itu.

Tekanan Besar di GBLA

Gamel tak menampik tantangan besar yang menanti timnya di GBLA.

Ribuan Bobotoh -supoter Persib- yang memenuhi stadion tentu akan menciptakan tekanan besar bagi Selangor FC.

"Saya percaya para pemain dan tim. Mereka punya karakter jadi mari kita lihat bagaimana mereka menunjukkannya," tandasnya.

Selangor FC terbang ke markas Persib Bandung dengan mental baja. Kedua tim akan bentrok pada laga ketiga Grup G AFC Champions League Two.

