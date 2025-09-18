ACL 2: Pujian Pelatih Persib Bojan Hodak Buat Lion City Sailors dalam Tekanan
jpnn.com - Lion City Sailors akan melakoni pertandingan sulit saat melawan Persib Bandung pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (18/9/2025) malam.
Pertandingan Persib vs Lion City Sailors diprediksi berjalan ketat mengingat kedua tim sama-sama berpengalaman di kompetisi level Asia.
Musim lalu, Lion City berhasil menembus ke babak final, sedangkan Persib terhenti di fase grup sebagai juru kunci.
Dalam sesi konferensi pers pralaga, Pelatih Persib Bojan Hodak sempat menyebutkan klub besar asal Singapura itu diunggulkan ketimbang timnya.
Di atas kertas, tim berjuluk The Protectors itu pun berpeluang memenangkan pertandingan.
Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic mengatakan pujian yang disampaikan lawannya itu adalah upaya membuat timnya tertekan.
"Saya bisa membayangkan bahwa Bojan Hodak memang ingin menempatkan kami dalam tekanan," kata Rankovic.
Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic mengomentari pujian yang dialamatkan kepadanya dari Persib jelang laga perdana ACL 2.
