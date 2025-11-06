menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung

ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung

ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Persib, Andrew Jung, Federico Barba, Patricio Matricardi, dan Uilliam Barros mengawal para pemain Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam . Foto: doc. AFC 2025

jpnn.com - Selangor FC berada di ujung tanduk menjelang bentrok melawan Persib Bandung pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Tiga kekalahan beruntun membuat The Red Giants -julukan Selangor FC- tak punya pilihan selain menang jika masih ingin menjaga asa lulus ke fase berikutnya.

Skuad asuhan Christophe Gamel sejatinya tampil cukup baik di kompetisi domestik.

Baca Juga:

Di Liga Super Malaysia, mereka menempati posisi kelima klasemen sementara dan bahkan telah menembus semifinal Piala FA.

Selangor FC di Ujung Tanduk

Namun, performa itu tak berlanjut di kancah Asia.

Bangkok United, Lion City Sailors, hingga Persib Bandung silih berganti mengalahkan Selangor FC.

Baca Juga:

Hasil itu membuat perjalanan Selangor di Grup G kini tersendat di dasar klasemen Grup G.

Menjelang duel kontra Persib di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, Gamel menegaskan bahwa timnya masih memiliki semangat untuk bangkit.

Selangor FC berada di ujung tanduk menjelang bentrok melawan Persib Bandung pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI