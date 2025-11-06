ACL 2: Selangor FC Bertaruh Hidup-Mati Lawan Persib Bandung

jpnn.com - Selangor FC berada di ujung tanduk menjelang bentrok melawan Persib Bandung pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Tiga kekalahan beruntun membuat The Red Giants -julukan Selangor FC- tak punya pilihan selain menang jika masih ingin menjaga asa lulus ke fase berikutnya.

Skuad asuhan Christophe Gamel sejatinya tampil cukup baik di kompetisi domestik.

Di Liga Super Malaysia, mereka menempati posisi kelima klasemen sementara dan bahkan telah menembus semifinal Piala FA.

Selangor FC di Ujung Tanduk

Namun, performa itu tak berlanjut di kancah Asia.

Bangkok United, Lion City Sailors, hingga Persib Bandung silih berganti mengalahkan Selangor FC.

Hasil itu membuat perjalanan Selangor di Grup G kini tersendat di dasar klasemen Grup G.

Menjelang duel kontra Persib di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, Gamel menegaskan bahwa timnya masih memiliki semangat untuk bangkit.