ACL 2: Selangor FC Lontarkan Psywar Panas untuk Persib Bandung, Ini Soal Suporter

ACL 2: Selangor FC Lontarkan Psywar Panas untuk Persib Bandung, Ini Soal Suporter

ACL 2: Selangor FC Lontarkan Psywar Panas untuk Persib Bandung, Ini Soal Suporter
Pelatih interim Selangor FC Christophe Gamel (kiri) dalam konferensi pers AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

Klub asal Malaysia, Selangor FC akan menantang Persib Bandung dalam pertandingan ketiga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Dalam pertandingan tandang ini, Selangor FC datang dengan kekuatan penuh meski kini ditangani pelatih interim, Christophe Gamel.

Baca Juga:

Selangor FC Kenal Karter Permainan Persib

Kehadiran pelatih asal Prancis itu membawa perubahan signifikan bagi klub berjuluk The Red Giants tersebut.

Gamel mengaku mengenal secara pribadi Pelatih Persib Bojan Hodak. Berlanglang buana melatih klub-klub lokal Malaysia, nama Hodak tentu tidak asing baginya.

"Saya kenal Bojan, dan saya melihat timnya. Dia orang yang baik. Saya beruntung bisa berbagi momen dengannya," kata Gamel dikutip pada Kamis (23/10/2025).

Baca Juga:

Tak Gentar dengan Maung Bandung

Menurutnya, Persib Bandung merupakan klub berbahaya yang dihuni pemain-pemain berkualitas. Namun, dia menegaskan Selangor FC tidak akan gentar dan memilih fokus pada persiapan internal.

Di mata Gamel, timnya memiliki kedalaman materi yang bagus dan mereka tidak peduli dengan siapa lawan di depannya nanti.

Tim asal Malaysia, Selangor FC, membawa misi meraih kemenangan saat tandang ke markas Persib Bandung dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).

