ACL 2: Thom Haye Panaskan Persib Bandung Menjelang Duel Lawan Lion City Sailors FC

jpnn.com - Thom Haye menjalani debut yang indah bersama Persib Bandung. Gelandang berusia 30 tahun itu ikut mengantar timnya menang atas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) lalu.

Namun, ujian sesungguhnya bagi Haye akan datang pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2). Persib bertindak sebagai tuan rumah akan menjamu tim kuat Singapura Lion City Sailors.

Menjelang pertandingan tersebut, mantan pemain Almere City itu mengungkapkan bahwa dia dan rekan-rekannya langsung digembleng dengan persiapan tambahan

Para pemain tak memiliki banyak waktu beristirahat seusai kemenangan di kompetisi domestik pekan lalu.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak langsung tancap gas dengan mematangkan strategi serta memberikan menu latihan intensif demi mengalahkan The Protectors—julukan Lion City Sailors.

"Sama seperti pemain lainnya di tim, kami berlatih dan melakukan latihan tambahan juga. Kami lihat nanti untuk pertandingan yang berikutnya,"kata Haye di Bandung, Selasa (16/9).

Pemain yang dijuluki The Professor itu juga menegaskan kondisinya sangat prima. Haye merasa antusias karena ini akan menjadi pertandingan perdananya di level Asia bersama Persib.

"Ini sudah makin membaik. Tentu saja saya tidak melalui pramusim, jadi saya bekerja supaya makin bugar. Ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.