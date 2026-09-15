ACL 2: Ujian Berat Persib di Korea Selatan, 2 Pemain Dipastikan Tak Gabung

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bangkit dari kekalahan dalam duel big match menghadapi Persija Jakarta. Kini, fokusnya langsung dialihkan ke pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan perdana babak penyisihan grup ACL Two akan mempertemukan Persib dengan wakil Korea Selatan, Seoul FC.

Laga itu akan berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul pada Rabu (16/9/2026), kick-off pukul 17.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan seluruh pemain sudah tiba dan menjalani official training jelang pertandingan.

Pertama kalinya, Maung Bandung akan bermain sebagai tim tamu di Korea Selatan.

"Kami bangga bisa berada di sini, di tempat bersejarah ini untuk mewakili Indonesia. Saya berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang bagus dan membuat para suporter bangga," kata Igor dalam konferensi pers pralaga, Selasa (15/9).

Lawan Persib besok sore adalah bukan tim sembarangan. Seoul FC tergabung di Grup E bersama dengan dua tim kuat lainnya, Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Laga diprediksi sulit buat Persib, karena saat ini Seoul FC ada di peringkat pertama kompetisi domestik, Korea League 1.