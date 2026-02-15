ACL 2: Umuh Muchtar Yakin Persib Bandung Membalikkan Keadaan
jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League atau ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu pekan depan.
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meyakini timnya membalikkan keadaan dan meminta para pemain Maung Bandung tampil habis-habisan agar menang melawan Ratchaburi.
Dia bahkan optimistis pada leg kedua nanti Persib Bandung tampil lebih baik dan mengejar defisit tiga gol. "Kalau dipikir pasti berat, tetapi insyaallah kami akan berusaha. Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," kata Umuh dalam laman Persib.
Pada leg pertama, Persib menyerah 0-3 di Stadion Ratchaburi, Na Muang, akibat dua gol Pedro Tana dan satu dari Gabriel Mutombo.
Kekalahan itu membuat Persib dibebani target tinggi menang dengan selisih empat gol ketika menjamu Ratchaburi di Bandung.
Umuh menekankan pentingnya dukungan penuh dari Bobotoh untuk membakar semangat juang pemain.
Dia berharap atmosfer GBLA menjadi tekanan bagi tim lawan yang mungkin kelelahan.
"Harapannya di kandang harus lebih semangat, lebih tinggi. Kita harus lebih hati-hati, jangan sampai kalah atau draw. Harus menang di atas 3-0," kata Umuh. (antara/jpnn)
