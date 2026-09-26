Acungkan Samurai ke Polisi, Dua Pelajar Anggota Geng Motor di Bandung Ditangkap

jpnn.com, BANDUNG - Tim Prabu 3 Polrestabes Bandung mengamankan dua pelajar SMA diduga anggota geng motor, pada Sabtu (26/9/2026) dini hari. Mereka masing-masing berinisial ZA, 17, dan AAS, 17.

Kedua pelaku ditangkap seusai nekat mengacungkan senjata tajam samurai ke arah petugas dan terjatuh menabrak pagar saat berusaha melarikan diri.

Peristiwa ini berawal pada pukul 04.38 WIB saat Tim Prabu 3 menerima laporan dari masyarakat melalui call center.

Warga melaporkan adanya aksi meresahkan berupa pelemparan botol yang dilakukan oleh sekelompok pemotor di kawasan Jalan Karapitan, Kota Bandung.

Petugas kemudian meluncur ke lokasi untuk dilakukan pengecekan. Namun, gerombolan pemotor tersebut rupanya kembali ke titik awal pelemparan. Bukannya membubarkan diri saat polisi datang, pelaku justru melawan.

Sambil mengendarai motor, mereka nekat mengacungkan sebilah samurai ke arah Tim Prabu. Melihat tindakan yang membahayakan nyawa dan ketertiban umum tersebut, petugas langsung melakukan pengejaran secara terukur.

Aksi kejar tak terhindarkan hingga masuk ke Jalan Nias, wilayah hukum Polsek Sumur Bandung. Pelarian kedua remaja itu akhirnya terhenti setelah sepeda motor yang mereka kendarai hilang kendali dan menabrak pagar Sekogar.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin membenarkan adanya insiden penangkapan tersebut. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi aksi-aksi premanisme jalanan di Kota Bandung.