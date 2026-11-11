AD Tewas Dikeroyok, 1 dari 6 Pelaku Masih Diburu Polisi

jpnn.com - Polisi menangkap lima pelaku yang diduga terlibat pengeroyokan terhadap pria berinisial AD (22) hingga korban tewas di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyebut satu dari enam orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pada 25 September 2026, itu masih diburu polisi.

"Berkat kerja keras seluruh anggota Satreskrim, hari ini berhasil melakukan penangkapan terhadap lima pelaku di tempat yang berbeda dan satu orang masih DPO," kata dia, Selasa (10/11/2026).

Peristiwa itu bermula sekitar pukul 04.30 WIB ketika korban bersama seorang temannya berpapasan dengan enam orang yang mengendarai tiga sepeda motor.

Kelompok tersebut mengejar korban dan melemparkan benda hingga mengenai bagian kepala, sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

Teman korban yang turut dikejar berhasil melarikan diri, sedangkan AD menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama hingga mengalami pendarahan cukup parah pada bagian wajah.

"Para pelaku mempunyai peran berbeda-beda, ada yang mengejar, memukul, menendang sampai dengan melakukan pembacokan menggunakan celurit," ujarnya.

Setelah kejadian, teman korban kembali untuk menolong AD dan membawanya ke RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk mendapatkan perawatan medis selama tiga hari sebelum akhirnya meninggal dunia.