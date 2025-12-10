Ada 1 Saksi Tahu Persis Kebakaran Gedung Terra Drone, tetapi

jpnn.com - JAKARTA - Kabid Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor) Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Rochmad mengungkap kondisi 22 korban tewas akibat kebakaran di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat.

Menurutnya, korban tewas dalam keadaan utuh dan masih dikenali.

"Seyogianya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA, tetapi tidak perlu karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali," kata Rochmad.

Baca Juga: Pramono Bakal Tanggung Pemakaman Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

Sebanyak 22 korban yang ditemukan tewas di Ruko Terra Drone tidak terbakar.

Sementara itu, untuk awal mula titik api dan dugaan penyebab kebakaran belum bisa disampaikan hingga kemarin.

'Masih pendalaman. Kami belum bisa memberikan jawaban hari ini (kemarin). Namun, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kami atas izin dari penyidik akan menyampaikan informasi," ujarnya.

Baca Juga: Terra Drone Ganti Nama Setelah Akuisisi RoNik Inspectioneering

Ia menambahkan bahwa ada satu saksi yang mengetahui persis peristiwa kebakaran Ruko Terra Drone, tetapi yang bersangkutan masih dalam keadaan trauma.

"Semoga saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi juga keterangan, kami akan kembali pendalaman," katanya.