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Ada 2 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, 418 Personel Gabungan Disiagakan

Ada 2 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, 418 Personel Gabungan Disiagakan
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Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan pengamanan saat sejumlah mahasiswa dari BEM Universitas Uhamka menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (15/6/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

jpnn.com - JAKARTA - Dua aksi demonstrasi akan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat hari ini, Rabu 15 Juli 2026.

Sebanyak 418 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, aksi pertama akan digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan dan beberapa elemen massa.

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"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan dan beberapa elemen massa di Kantor OJK RI, Jalan Lapangan Banteng dengan rencana giat pukul 10.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/7).

Selanjutnya, polisi menyiagakan personel untuk pengamanan aksi unjuk rasa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, yang direncanakan digelar pukul 13.00 WIB.

Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

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Masyarakat juga diimbau menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)

Ada dua aksi demonstrasi di Jakpus hari ini, 418 personel gabungan disiagakan untuk pengamanan.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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