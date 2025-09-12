menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ada 2 Jenis Format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Tercantum Gaji

Ada 2 Jenis Format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Tercantum Gaji

Ada 2 Jenis Format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Tercantum Gaji
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para PPPK Paruh Waktu nantinya juga mendapatkan SK Pengangkatan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Setelah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), para PPPK Paruh Waktu nantinya juga akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.

Ada dua jenis format SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Masing-masingPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) boleh memilih salah satu format SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang akan diterbitkan.

Ketentuan tersebut diatur di Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Baca Juga:

Dua jenis format pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yakni:

Pertama, masing-masing orang PPPK Paruh Waktu mendapatkan SK pengangkatan.

Kedua, SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu dibuat secara kolektif.

Baca Juga:

Pada lampiran SE Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025, dicantumkan dua jenis format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Pada format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang dibuat kolektif, PPK cukup membuat satu SK untuk banyak orang, yang nama-namanya tercantum pada Lampiran.

Wahai para honorer, ketahuilah bahwa ada dua jenis format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang di dalamnya tercantum juga besaran gaji.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI