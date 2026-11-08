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Ada 2 Patahan di Kakinya, Pecco Absen di Race MotoGP Qatar

Ada 2 Patahan di Kakinya, Pecco Absen di Race MotoGP Qatar
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Sprint MotoGP Qatar 2026. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - DOHA - Francesco Bagnaia a.k.a Pecco terpaksa absen dalam balapan utama atau grand prix di MotoGP Qatar.

Pecco tak bisa ikut serta lantaran tulang kakinya patah pada sprint (lomba setengah grand prix) MotoGP Qatar di Lusail, Sabtu (7/11) malam.

"Setelah menjalani akhir pekan yang menjanjikan, kiprah Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar harus berakhir lebih cepat akibat kecelakaan di lap pertama sprint, menyusul tabrakan dengan Fermin Aldeguer," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

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"Pecco menjadi pihak yang tidak bersalah setelah Aldeguer menabrak bagian belakang motor Ducati miliknya saat memasuki Tikungan 16, yang membuat pembalap bernomor 63 itu terlempar ke udara. Bendera merah pun dikibarkan saat pembalap asal Italia tersebut dievakuasi menggunakan tandu."

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"Berdasarkan pemeriksaan medis, ia didiagnosis mengalami dua patah tulang pada kakinya, yang membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam balapan hari Minggu," bunyi pernyataan tersebut.

Direktur Medis MotoGP Angel Charte menguatkan pernyataan tersebut.

Kiprah Pecco di MotoGP Qatar harus berakhir lebih cepat akibat kecelakaan di lap pertama sprint.

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