Ada 6 Kodam Baru, Apakah Jumlah Pasukan Akan Ditambah?
Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:51 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan markas enam Kodam yang baru dibentuk masih dalam pembangunan.
Berikut nama 6 kodam baru dan wilayah teritorialnya:
1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)
2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL
3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)
4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI)
5. Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat (KODAM XXIII / PALAKA WIRA
6. Merauke (KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA).
Apakah jumlah prajurit atau pasukan TNI akan ditambah seiring ada 6 Kodam baru di Indonesia?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Prada Lucky Tewas, Puan Menyoroti Pola Hubungan Senior-Junior di TNI
- Begini Penjelasan Gatot Nurmantyo Terkait Ketentuan Kepemilikan Rumah Bagi Prajurit
- Pangdam Udayana Berjanji Usut Tuntas Kasus Kematian Prada Lucky
- Andrea: Kasus Prada Lucky Buktikan Perlunya Reformasi Peradilan Militer
- Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite, Legislator Bicara 4 Tantangan TNI
- Ini Tugas Jenderal Tandyo Budi Revita yang Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI