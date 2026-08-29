Ada 7 Titik Karhutla di Gunung Semeru, Lihatlah Kondisinya

jpnn.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Semeru yang meluas di tujuh titik dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), di Kabupaten Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terus berlangsung hingga Sabtu (29/8/2026).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Yudhi Cahyono menyebut titik api tersebar di Ledok Bedor, Blok Jantur, Blok Ranukembang, daerah Ayak ayak, Watu Rejeng, Ranu Kumbolo, dan Puncak Trisula.

Petugas BPBD bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman sejumlah titik api yang dipimpin oleh TNBTS di kawasan hutan wilayah Desa Argosari dan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro.

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"Untuk memperkuat upaya pemadaman, dua helikopter bantuan BPBD Jawa Timur sudah dikerahkan melakukan water bombing ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat," ujarnya, Sabtu.

Tim dari BPBD Kabupaten Lumajang dengan menggunakan 2 unit trail juga sudah menuju ke jalur pendakian Ranu Kumbolo untuk penyisiran titik api dan pemantauan pergerakan Helikopter PK-DAP water bombing.

Dua helikopter tersebut diarahkan ke kawasan Blok Ayak-Ayak dan Bangunan Cilik, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Pemadaman dari udara dilakukan bersamaan dengan penanganan oleh petugas di lapangan.

Penanganan kebakaran dengan cara water bombing sempat dihentikan pada Jumat (28/8) siang karena angin yang cukup kencang, sehingga helikopter PK-DAP Jawa Timur kembali ke Abd. Rahman Saleh untuk standby.

Sementara itu, Kepala Seksi PTN Wilayah III TNBTS Agus Kusuma Negara mengatakan terdapat dua lanskap yang mengalami kebakaran secara masif di sejumlah titik dan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan penggunaan dukungan pemadaman dari udara.