Ada Aksi Demo Hari Ini, DPR RI Menggelar Rapat Penting

jpnn.com - JAKARTA - Massa aksi demo hari ini Kamis 27 Agustus 2026 sudah berada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Di saat ada aksi demo 27 Agustus 2026, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Agenda rapat paripurna hari ini, antara lain penyampaian laporan Komisi III DPR RI terhadap perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

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Rapat itu rencananya digelar di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, kompleks parlemen.

Selain soal RUU Perampasan Aset, rapat paripurna itu juga dijadwalkan beragendakan pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Kemudian juga beragendakan penyampaian tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keungannya.

Rapat itu juga akan membahas laporan Badan Legislasi DPR RI Terhadap Perubahan Kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda selanjutnya, yakni laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Kepala Eksekutif Pegawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.