Ada Aktivitas Mencurigakan di Muara Enim, Polisi Bergerak
jpnn.com - MUARA ENIM - Polres Muara Enim menangkap seorang pria berinisial S (47) terkait peredaran narkoba di Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim.
Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico mengungkapkan bahwa penangkapan kasus ini bermula ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi diduga narkoba.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan kebenaran laporan serta mengidentifikasi pelaku.
"Pelaku ditangkap di Dusun IV Desa Ujan Masa Lama," ujar Yurico, Minggu (19/10).
Saat penggeledahan badan, pakaian, hingga isi rumah, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika yang disimpan pelaku dengan rapi di dalam wadah bedak dan plastik klip.
"Dari tangan tersangka, polisi menyita 12 paket diduga sabu-sabu dengan berat bruto 6,00 gram, dua buah wadah bedak, dua bal plastik klip bening, serta satu buah skop plastik," kata Yurico.
Tersangka beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk proses penyidikan lebih lanjut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Setiap laporan akan kami tindak tegas demi menjaga generasi muda dari ancaman narkotika,” kata Yurico.
Polres Muara Enim menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah.
