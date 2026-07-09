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Ada Alasan Besar Yuran Fernandes Memilih Persebaya Ketimbang Bertahan di PSM

Ada Alasan Besar Yuran Fernandes Memilih Persebaya Ketimbang Bertahan di PSM
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Yuran Fernandes diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Yuran Fernandes akhirnya mengakhiri kebersamaannya dengan PSM Makassar setelah empat musim penuh cerita. Bek asal Cape Verde itu memilih memulai babak baru bersama Persebaya Surabaya.

Keputusan itu diambil bukan karena kehilangan gairah, melainkan demi mencari tantangan berbeda dalam kariernya.

Persebaya pun bergerak cepat mengamankan jasa pemain berusia 31 tahun tersebut. Bajul Ijo langsung mengikat Yuran dengan kontrak berdurasi multiyears.

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Kepercayaan besar itu bukan tanpa alasan. Selama membela PSM, Yuran dikenal sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Indonesia.

Dia turut mengantarkan Juku Eja meraih gelar Liga 1 musim 2022/23 dan menjadi sosok penting di lini belakang tim asal Makassar tersebut.

Yuran mengaku tidak berpikir panjang ketika tawaran dari Persebaya datang. Baginya, kesempatan tersebut menjadi momentum tepat untuk memulai perjalanan baru.

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"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah peluang yang bagus untuk menghadapi tantangan baru dalam karier saya."

"Saya datang dengan semangat tinggi dan ingin memberikan kemampuan terbaik untuk tim," ucapnya.

Setelah empat musim bersama PSM Makassar, Yuran Fernandes memilih bergabung dengan Persebaya Surabaya.

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