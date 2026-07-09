Ada Alasan Besar Yuran Fernandes Memilih Persebaya Ketimbang Bertahan di PSM
jpnn.com - Yuran Fernandes akhirnya mengakhiri kebersamaannya dengan PSM Makassar setelah empat musim penuh cerita. Bek asal Cape Verde itu memilih memulai babak baru bersama Persebaya Surabaya.
Keputusan itu diambil bukan karena kehilangan gairah, melainkan demi mencari tantangan berbeda dalam kariernya.
Persebaya pun bergerak cepat mengamankan jasa pemain berusia 31 tahun tersebut. Bajul Ijo langsung mengikat Yuran dengan kontrak berdurasi multiyears.
Kepercayaan besar itu bukan tanpa alasan. Selama membela PSM, Yuran dikenal sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Indonesia.
Dia turut mengantarkan Juku Eja meraih gelar Liga 1 musim 2022/23 dan menjadi sosok penting di lini belakang tim asal Makassar tersebut.
Yuran mengaku tidak berpikir panjang ketika tawaran dari Persebaya datang. Baginya, kesempatan tersebut menjadi momentum tepat untuk memulai perjalanan baru.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah peluang yang bagus untuk menghadapi tantangan baru dalam karier saya."
"Saya datang dengan semangat tinggi dan ingin memberikan kemampuan terbaik untuk tim," ucapnya.
Setelah empat musim bersama PSM Makassar, Yuran Fernandes memilih bergabung dengan Persebaya Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perombakan Besar Dewa United Dimulai, Nasib 10 Pemain Berakhir
- Kenapa 5 Klub Legendaris Ini Ikut Piala Presiden 2026?
- Penguatan Brand Indofood Lewat Industri Sepak Bola, Gandeng Persija Sejak 2019
- Persib Bandung Tak Main-main, Mesin Gol asal Montenegro Resmi Mendarat
- Ernando Ari Jadikan Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Pembuktian untuk Kembali Masuk Timnas
- Yuran Fernandes Bawa Pengalaman Juara ke Persebaya Surabaya