Ada Ancaman Serius di Sleman, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai PSBS Biak

jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin terpeleset saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan meski timnya berstatus juara bertahan, tidak ada jaminan kemenangan mudah di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Persib Hadapi Ujian di Sleman

Menurut Hodak, setiap lawan kini datang dengan motivasi tinggi saat menghadapi Persib.

Label juara dua musim beruntun membuat skuad Maung Bandung menjadi target utama untuk dikalahkan.

"Setiap tim akan selalu termotivasi ketika bertemu Persib karena kami adalah juara dua kali beruntun."

"Semua tim ingin mengalahkan kami, dan itu hal yang normal," ujar pelatih asal Kroasia tersebut.

Baca Juga: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak

Bojan Hodak Waspadai Motivasi PSBS

Hodak juga mengaku sudah memantau perkembangan PSBS dalam beberapa laga terakhir.

Dia menilai tim asuhan Divaldo Alves itu mulai menunjukkan peningkatan performa setelah awal musim yang kurang menjanjikan.