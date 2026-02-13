Ada Andil Van Persie di Balik Keputusan Raheem Sterling Memperkuat Feyenoord

jpnn.com - JAKARTA - Raheem Sterling resmi bergabung dengan klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam.

Mantan pemain sayap Manchester City itu dikontrak hingga akhir musim 2025/2026.

Pemain asal Inggris itu datang dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Chelsea pada Januari 2026.

"Sebagai pemain bebas transfer, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama saya memiliki kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya dalam karier saya,” kata Sterling dikutip dari laman Feyenoord, Jumat.

“Saya ingin meluangkan waktu berbicara dengan klub dan para pelatih untuk memahami peran yang mereka bayangkan untuk saya serta memastikan saya bisa memberi nilai nyata di babak baru ini," ujar Sterling.

Menurut pemain asal Inggris itu, ada andil dari Pelatih Feyenoord Robin van Persie di balik keputusannya untuk memperkuat klub yang berdiri sejak 1908 itu.

"Setelah berdiskusi panjang dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa merasa bahagia dan menjadi bagian penting tim,” katanya.

Sterling mengakui bahwa bermain di luar negeri adalah tantangan baru baginya dan dia pun siap menjalaninya. “Sejujurnya, saya sangat antusias untuk segera memulai," tutur Sterling.