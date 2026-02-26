Ada Apa Nih? Kok PDI Perjuangan Terbitkan Surat Seperti Ini

jpnn.com - JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 perihal Instruksi Terkait Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menandatangani surat tersebut.

DPP PDIP menerbitkan surat untuk pengurus DPD dan DPC, anggota DPR sampah DPRD Tingkat I dan II, serta Kepala atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus kader partai.

Satu poin instruksi yang muncul ialah kader PDIP di berbagai jabatan dilarang memanfaatkan progran MBG untuk keuntungan finansial.

Menurut PDIP, MBG merupakan program yang pembiayaannya bersumber dari APBN, termasuk realokasi dana pendidikan nasional.

PDIP menganggap anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan untuk kepentingan pengajaran secara nasional.

"Guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di antaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan saranaprasarana pendidikan," demikian petikan surat tersebut dikutip Kamis (26/2).

PDIP dalam suratnya juga menerima berbagai masukan dan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.