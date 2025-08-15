menu
Ada Aturan Baru Berlaku Mulai MotoGP Austria Akhir Pekan Ini

Ada Aturan Baru Berlaku Mulai MotoGP Austria Akhir Pekan Ini
Ilustrasi MotoGP 2025. Foto: Javier Soriano/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg akhir pekan ini menandai berlakunya regulasi baru di kelas MotoGP.

Itu soal prosedur di grid. Pihak MotoGP mengumumkan perubahan atau penambahan kecil pada regulasi sprint.

Sesi sprint merupakan upaya untuk menambah daya tarik lebih buat penonton, dan juga untuk mendongkrak persaingan perebutan poin.

Sprint diperkenalkan pada musim 2023. Berlangsung pada Sabtu di setiap seri alias satu hari sebelum race/grand prix.

Jarak atau lap pada sprint setengah dari balapan utama.

Sprint menawarkan 12 poin untuk pemenang, sehingga total poin tertinggi yang bisa diraih seorang pembalap pada setiap seri ialah 37.

Mulai MotoGP Austria akhir pekan ini, atau putaran ke-13 2025, Komisi Grand Prix telah mengumumkan perubahan kecil pada regulasi terkait prosedur grid saat sprint.

"Setiap tim sekarang akan memiliki waktu 20 menit di grid, bukan 15 menit, untuk memberi mereka waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian motor yang diperlukan," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

MotoGP Austria 2025 hadir akhir pekan ini. Sore nanti ada free practice 1, cek jadwal lengkap di sini.

