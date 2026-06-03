Ada Benjolan di Area Bahu, Raffi Ahmad Bercerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad mengungkapkan kondisi kesehatannya setelah muncul benjolan di area bahu yang sempat menjadi perhatian publik.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Raffi menjelaskan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab benjolan tersebut.

Suami Nagita Slavina itu mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan benjolan tersebut diduga merupakan lipoma, kista, atau jenis benjolan jinak lainnya.

"Beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya tentang benjolan di area bahu saya. Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan mengarah pada lipoma (penumpukan jaringan lemak), kista, atau benjolan jinak lainnya," ujar Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya, dikutip Rabu (3/6).

Raffi menyebut ukuran benjolan tersebut mencapai sekitar 5 hingga 6 sentimeter sehingga memerlukan perhatian dan penanganan medis lebih lanjut.

"Ukurannya sekitar 5-6 cm ke dalam dan tentu perlu dipantau serta ditangani dengan baik sesuai arahan dokter," katanya.

Ayah tiga anak itu mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan benjolan yang terus membesar atau mengalami perubahan.

Menurutnya, pemeriksaan sejak dini sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih serius.