Ada Bentrokan di Morowali, 75 Pekerja Asing Dievakuasi Polisi

jpnn.com - Sebanyak 75 tenaga kerja asing (TKA) dievakuasi polisi ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) gegara ada bentrokan antara warga dan pihak PT Astima Konstruksi (Askon) di Desa Matarape, Kabupaten Morowali.

Dalam bentrokan yang terjadi pada Jumat (2/10/2026) itu sebanyak enam orang dilaporkan terluka.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini menyebut puluhan TKA tersebut dievakuasi ke Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami penyebab bentrokan antara warga dan pihak perusahaan.

"Kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini telah dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait penyebab konflik antara perusahaan dan warga," ujarnya, Minggu (4/10/2026)

AKBP Reza mengatakan ke-75 TKA tersebut juga menjalani pendataan bersama pihak Imigrasi dan hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

Bentrokan terjadi di Desa Matarape, Kecamatan Sambori Kepulauan, Jumat (2/10), setelah aksi warga memprotes dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Salah satu persoalan yang diprotes warga adalah debu akibat aktivitas pengangkutan material di sekitar kawasan permukiman.

Kericuhan tersebut mengakibatkan enam orang mengalami luka akibat senjata tajam, terdiri atas lima warga setempat dan seorang warga negara asing.