menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3

Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3

Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Bali United merayakan gol ke gawang Malut United. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - TERNATE – Laga pekan ke-2 BRI Super League antara Malut United vs Dewa United di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (15/8) malam WIB berakhir superdramatis.

Bali United yang mencetak gol lebih dahulu, lalu tertinggal 1-2 dari Malut United.

Kemudian, Bali United menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bahkan berpeluang unggul setelah mendapat penalti.

Baca Juga:

Namun, Boris Kopitovic gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-75.

Bali United bisa unggul 3-2, tetapi akhirnya harus gigit jari.

Pemain Bali United Rizki Dwi own goal alias membuat gol bunuh diri pada menit 90+10.

Laga pekan ke-2 BRI Super League antara Malut United vs Bali United diwarnai enam gol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI