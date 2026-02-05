Ada Cerita Lama di Balik Duel Timnas Indonesia vs Jepang, Iqbal Singgung Sosok Ini
jpnn.com - Sebuah cerita lama kembali mencuat menjelang laga krusial Timnas futsal Indonesia kontra Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026.
Pertandingan Indonesia vs Jepang akan digelar malam ini, Kamis (5/2/2026), di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.
Ini menjadi rekor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia sepanjang keikutsertaannya di ajang Piala Asia Futsal.
Keberhasilan melaju ke empat besar menandai tonggak penting perjalanan futsal Indonesia.
Sejak pertama kali tampil pada edisi 2002, Indonesia baru kali ini mampu menembus babak semifinal dalam total 11 penampilan di Piala Asia Futsal.
Pada edisi sebelumnya di Kuwait, Indonesia sempat mendekati prestasi serupa.
Namun, langkah Skuad Garuda terhenti di perempat final setelah kalah tipis 2-3 dari Jepang, yang kemudian keluar sebagai juara.
Kini, pertemuan kembali terjadi. Jepang menjadi lawan penentu, tetapi kali ini Indonesia datang dengan status berbeda dan kepercayaan diri lebih tinggi.
Sebuah cerita lama kembali mencuat menjelang laga krusial Timnas futsal Indonesia kontra Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain
- Di Balik Kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Vietnam, Hector Souto Ungkap Fakta Ini
- Vietnam Tersungkur, Sejarah Baru Timnas Futsal Indonesia, Ujian Berat Menanti
- Indonesia Ukir Sejarah Luar Biasa di Piala Asia Futsal 2026
- Timnas Futsal Indonesia Tantang Vietnam demi Sejarah
- Jadwal Perempat Final Piala Asia Futsal 2026 Hari Ini, Tuan Rumah Main di Indonesia Arena