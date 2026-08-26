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Ada Demo Besar di DPR Besok, Polda Jabar Imbau Hal Ini

Ada Demo Besar di DPR Besok, Polda Jabar Imbau Hal Ini
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Ilustrasi: Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat meminta masyarakat untuk bijaksana dalam menerima informasi mengenai ajakan aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8/2026).

Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Gedung DPR RI, Jakarta itu, diprediksi akan mengundang ribuan massa dari kalangan mahasiswa hingga karyawan kantoran. Belum diketahui apakah aksi demo tersebut akan diikuti di daerah-daerah lain.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial.

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Dia pun mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama ajakan mengikuti aksi yang sumber maupun tujuannya tidak jelas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan ajakan mobilisasi yang belum jelas. Jangan hanya karena menerima informasi di media sosial kemudian langsung ikut menyebarkan atau mengikuti ajakan tersebut. Pastikan terlebih dahulu kebenaran dan sumber informasinya," kata Hendra dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Dia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati.

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Namun, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga ketertiban, serta tidak mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat lainnya.

"Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi lakukan dengan cara yang damai, tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan provokasi ataupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat," ucap dia.

Polda Jabar mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan demo 27 Agustus dan memastikan kebenaran informasi yang beredar di media sosial.

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