Ada Demo di DPR, Transjakarta Alihkan dan Setop Operasional Sejumlah Halte

jpnn.com - PT Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional di sekitar Gedung MPR/DPR RI, pada Kamis (27/8).

Hal itu lantaran adanya aksi unjuk rasa khususnya yang terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.

Sejumlah halte yang tidak beroperasi:

3F: Kalideres – Gelora Bung Karno

9: Pinang Ranti – Pluit

9A: PGC 1 – Latumenten

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10H: Bundaran Senayan – Tj Priok

1W: Blok M – Ancol