Ada Demo di DPR, Transjakarta Alihkan dan Setop Operasional Sejumlah Halte
Kamis, 27 Agustus 2026 – 09:33 WIB
jpnn.com - PT Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional di sekitar Gedung MPR/DPR RI, pada Kamis (27/8).
Hal itu lantaran adanya aksi unjuk rasa khususnya yang terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Sejumlah halte yang tidak beroperasi:
3F: Kalideres – Gelora Bung Karno
9: Pinang Ranti – Pluit
9A: PGC 1 – Latumenten
10H: Bundaran Senayan – Tj Priok
1W: Blok M – Ancol
PT Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional saat ada demo di sekitar Gedung MPR/DPR RI, pada Kamis (27/8). Ini rutenya.
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