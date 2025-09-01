menu
Ada Demo di Kupang Hari Ini, Kapolda: Bae Sonde Bae, NTT Lebe Bae

Ada Demo di Kupang Hari Ini, Kapolda: Bae Sonde Bae, NTT Lebe Bae


Polda NTT menyiapkan 750 personel untuk pengamanan aksi demo di Kupang hari ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KUPANG – Sejumlah elemen masyarakat antara lain massa dari Cipayung Plus, BEM, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan masyarakat Nusa Tenggara Timut (NTT), akan menggelar aksi demo di Kota Kupang hari ini Senin 1 September 2025.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Timur Inspektur Jenderal Polisi Rudi Darmoko mengatakan sebanyak 750 personel disiagakan untuk mengawal pelaksanaan aksi demo hari ini.

"Sebanyak 750 personel disiagakan, tidak hanya untuk mengawal dan menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, tetapi juga melayani masyarakat," kata Kapolda di Kupang, Senin.

Kapolda NTT mengharapkan pelaksanaan unjuk rasa dilaksanakan dengan tertib dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu warga lain yang beraktivitas.

Irjen Rudi mengatakan pihaknya tidak melarang berbagai aksi unjuk rasa di NTT, khususnya di Kota Kupang, asalkan dilakukan secara tertib.

"Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasinya, baik di Polda NTT maupun di DPRD, sekali lagi kami juga mengimbau jangan sampai kita (masyarakat) terprovokasi," ujarnya.

Kapolda mengimbau para pengunjuk rasa untuk menjaga NTT dan berharap agar setiap orang mengantisipasi jangan sampai ada orang luar NTT yang ingin merusak ketertiban dan keamanan.

Dia mengharapkan masyarakat di Kota Kupang dan NTT pada umumnya membantu aparat keamanan agar NTT tetap aman dan damai.



