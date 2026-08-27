Ada Demo Hari Ini, Pergerakan Kelompok Perusuh Terdeteksi, Sudah Ada yang Ditahan

jpnn.com - JAKARTA - Aparat keamanan telah memantau pergerakan kelompok yang berpotensi membuat kerusuhan di Jakarta saat ada aksi demo hari ini Kamis 27 Agustus 2026.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago.

"Kemudian, apakah mungkin ada orang yang berani ke Jakarta mengganggu itu? Kan, ada juga. Kita punya pengalaman tahun lalu, yang bakar-bakar di depan Polda, kan ada itu perusuh. Nah, yang perusuh-perusuh seperti ini yang kita jaga," kata Djamari usai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Pemantauan itu, kata dia, dilakukan menyusul adanya pergerakan massa menuju Jakarta.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan sebagai langkah mengantisipasi adanya gangguan keamanan.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan jumlah massa aksi demo 27 Agustus 2026 yang telah tiba di Jakarta.

"Saya belum bisa menentukan berapa angka itu. Berdasarkan perhitungan, memang sudah ada yang datang tadi pagi dari arah timur, mungkin dari arah Pati," ujar Djamari.

Menurut dia, informasi lebih rinci mengenai jumlah massa yang telah tiba di Jakarta dapat dikonfirmasi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yang memiliki data terkait pergerakan massa di lapangan.