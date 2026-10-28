Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Sejumlah Titik Berpotensi Macet

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini Rabu 28 Oktober 2026 di Jakarta akan melibatkan massa dari BEM UI dan sejumlah elemen masyarakat.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.249 personel lalu lintas untuk mengamankan serta mengatur arus kendaraan selama berlangsungnya kegiatan demo 28 Oktober di beberapa titik di wilayah Jakarta.

"Khusus Lantas, ada 1.249 personel yang disiagakan," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan selain penyiagaan ribuan personel di lapangan, pihak kepolisian juga telah menyiapkan skema rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

Meski demikian, penerapan rekayasa lalu lintas tersebut sifatnya dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

"Rekayasa lalu lintas situasional saja. (Skema pengalihan) sudah siap, terutama di jalur Sudirman-Thamrin arah dari selatan menuju utara," ujar Firman.

Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar mengantisipasi potensi kemacetan serta mematuhi arahan petugas lantas di lapangan demi menjaga kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat.

Sebelumnya, sehubungan dengan adanya kegiatan penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tuqu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan dilakukan rekayasa arus secara situasional.