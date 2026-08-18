Ada Demo Mahasiswa Hari Ini, Reynold Pastikan Anak Buahnya Tidak Membawa Senjata Api

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di wilayah Jakarta.

Khusus untuk mengawal demo mahasiswa di sekitar Bundaran HI dan Patung Arjuna Wiwaha, Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan sebanyak 6.962 personel.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold EP Hutagalung menekankan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis, sabar, terukur, dan tidak mudah terpancing.

“Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita (Polri) layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” kata Reynold dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan mahasiswa yang menyampaikan pendapat merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga.

Untuk itu, dia menegaskan seluruh tindakan di lapangan harus berada dalam satu komando dan sesuai prosedur.

Personel diminta untuk tidak bertindak di luar prosedur, tidak bergerak sendiri-sendiri, serta mengedepankan komunikasi persuasif dalam menghadapi dinamika massa.

Reynold juga memastikan tidak ada anggota yang membawa atau menggunakan senjata api dalam pelayanan unjuk rasa tersebut.