Ada Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan

jpnn.com - JAKARTA - Pengemudi ojek online akan menggelar unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan unjuk rasa yang dilakukan oleh Perhimpunan Ojek Online Indonesia dan beberapa elemen massa itu berlangsung di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Menurut dia, 1.541 personel gabungan dikerahkan untuk memberikan pelayanan dalam unjuk rasa pengemudi ojol tersebut.

“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat," kata Reynold di Jakarta, Rabu (14/1).

Dengan begitu, diharapkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Reynold mengatakan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api, dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.

Dia pun menegaskan kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat, serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

"Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," ungkap Reynold.