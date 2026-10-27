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Ada Diskon Tiket Pesawat, Kereta, & Kapal untuk Libur Nataru 2026/2027, Catat Jadwalnya

Ada Diskon Tiket Pesawat, Kereta, & Kapal untuk Libur Nataru 2026/2027, Catat Jadwalnya
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Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus berupa diskon tiket transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. ilustrasi. Foto: ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus berupa diskon tiket transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Potongan harga diberikan untuk perjalanan menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut, hingga kapal feri penyeberangan guna meringankan biaya perjalanan masyarakat selama periode liburan akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyepakati pemberian diskon pada sejumlah moda transportasi, termasuk insentif pajak untuk penerbangan domestik.

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"Kemudian Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri," kata Airlangga, Selasa (27/10).

Salah satu insentif yang disiapkan adalah potongan biaya perjalanan udara untuk penerbangan ekonomi domestik.

Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen atas tiket pesawat.

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Selain itu, biaya bandara atau airport tax mendapat diskon 50 persen.

Potongan biaya bandara tersebut mencakup Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) serta Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus berupa diskon tiket transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

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