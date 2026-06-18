Ada Dua Cerita Berbeda saat Portugal vs RD Kongo, Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan

jpnn.com - Cristiano Ronaldo dibuat tak berkutik saat Portugal menghadapi RD Kongo di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026.

Di balik malam buruk sang megabintang, tim asal Afrika itu justru sukses menciptakan sejarah.

Portugal dipaksa berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Kongo di Stadion Houston, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB.

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Hasil tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi RD Kongo. Pasalnya, The Leopards berhasil mengamankan poin pertama sepanjang sejarah keikutsertaan di putaran final Piala Dunia.

Di sisi lain, Portugal sebenarnya mengawali pertandingan dengan sempurna.

Tim besutan Roberto Martinez itu hanya membutuhkan waktu enam menit untuk memecah kebuntuan. Joao Neves sukses menggetarkan gawang Kongo setelah menerima umpan dari Pedro Neto.

Gol cepat tersebut membuat Portugal makin percaya diri mengendalikan jalannya laga. Namun, RD Kongo tidak kehilangan semangat meski berada di bawah tekanan.

Cedric Bakambu dan kawan-kawan terus mencari peluang untuk mencuri gol balasan. Kongo akhirnya mendapatkan hasil menjelang turun minum.