Ada Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Polri Diminta Turun Tangan

jpnn.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta turun tangan mengusut adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman," kata Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Legislator yang beken disapa dengan nama Abduh menilai temuan Ombudsman hasil inspeksi mendadak pada Rabu (23/9), itu perlu diusut dari sisi administrasi maupun pidana.

Sanksi administrasi dapat diterapkan apabila petugas lapas terbukti terlibat, sementara aspek pidana diproses jika penyelidikan mendapati unsur tindak pidana, seperti penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dan penghalangan kerja Ombudsman.

"Untuk mengungkap dan membuktikan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri harus menyampaikan perkembangan dan hasil penanganan kasus ini secara transparan kepada publik," ucapnya.

Legislator bidang penegakan hukum itu juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengelolaan dan penggunaan anggaran maupun aset di Lapas Cibinong. Audit diperlukan untuk mengetahui indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Menurut dia, audit BPK merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan tata kelola lapas yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

"Dari sana harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset? Ini penting untuk memastikan komitmen lapas dalam mewujudkan zona integritas," ucapnya.