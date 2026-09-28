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Ada Foto Koruptor di Rumah Mewah Lapas Cibinong, Dirjen PAS Bilang Begini

Ada Foto Koruptor di Rumah Mewah Lapas Cibinong, Dirjen PAS Bilang Begini
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Lapas Kelas AII Cibinong di Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: M Fikri Setiawan/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi mengklarifikasi keberadaan bingkai foto terpidana korupsi Jimmy Masrin dalam rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Diketahui, keberadaan foto Jimmy Masrin dalam rumah mewah terkuak setelah sidak yang dilakukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9).

Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin sebagai hasil sitaan setelah petugas Lapas Kelas IIA Cibinong merazia sel.

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"Bingkai foto atas nama warga binaan Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan dalam kegiatan razia keamanan," ujar Mashudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Mashudi turut menampilkan paparan ketika mengklarifikasi keberadaan foto Jimmy Masrin dalam rumah mewah. 

Dalam paparan terungkap bahwa bingkai foto Jimmy Masrin disita oleh petugas Lapas Kelas IIA Cibinong pada razia pada 22 September 2026.

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Paparan yang ditampilkan mengungkap bingkai foto masuk kategori barang berbahaya karena berbahan kaca, sehingga disita petugas.

Selain temuan foto, Mashudi turut mengklarifikasi hasil sidak Ombudsman terkait status rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan.

Dirjen PAS Mashudi mengklarifikasi keberadaan bingkai foto terpidana korupsi Jimmy Masrin dalam rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dari mana itu?

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