Ada Hoaks Sasar MBG Lagi, Nanik Pastikan Tak Ada Aliran Duit dari BGN ke Presiden
jpnn.com - JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis alias MBG kembali jadi sasaran hoaks.
Kali ini, informasi bohong soal MBG itu bernuansa fitnah yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hoaks yang beredar di media sosial itu mencatut Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.
Dalam narasi hoaks yang seolah-olah bersumber dari Nanik itu, Presiden Prabowo disebut menerima pembagian keuntungan dari program MBG melalui Dadan Hindayana, mantan kepala BGN yang kini menjadi tersangka korupsi.
Nanik pun secara tegas membantah hoaks itu. Mantan wartawan itu memastikan kabar yang menyudutkan Presiden Prabowo tersebut merupakan informasi palsu.
“Narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujar Nanik, Sabtu (13/6).
Nanik menyebut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap mencatut nama pejabat publik untuk membangun narasi yang provokatif dan memancing reaksi masyarakat. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," katanya.
Nanik juga menegaskan seluruh pernyataan resmi BGN disampaikan melalui kanal komunikasi resmi.
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