Ada Honorer Tak Mengisi DRH PPPK Paruh Waktu, Hilang Kontak

jpnn.com - MATARAM - Jadwal pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu sudah ditutup pada Senin 22 September 2025.

Calon PPPK Paruh waktu yang tidak melakukan pengisian DRH hingga Senin malam pukul 00.00 WIB, maka dipastikan tidak masuk dalam pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat 8 calon PPPK Paruh Waktu yang tidak melakukan pengisian DRH.

Baca Juga: Jumlah Honorer Tak Mengisi DRH karena Ogah jadi PPPK Paruh Waktu

"Senin kemarin batas akhir pengisian DRH dan delapan orang itu tidak melakukan pengisian sampai pukul 00.00 Wita," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Selasa (23/9).

Taufik mengatakan pihaknya bahkan kehilangan kontak salah satu dari 8 honorer calon PPPK Paruh Waktu yang tidak melakukan pengisian DRH.

Dari delapan calon PPPK Paruh Waktu yang tidak melakukan pengisian DRH, satu orang dinyatakan sudah meninggal dunia.

Baca Juga: Ternyata Selama Ini PPPK Hanya Menerima Gaji Pokok

Satu orang tidak bisa dihubungi atau hilang kontak.

Adapun enam orang lainnya memang menyatakan tidak mau jadi PPPK paruh waktu.